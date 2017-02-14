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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
14-02-2017, 08:21
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В ЛНР уверяют, что украинские военные, пропавшие в зоне АТО, подорвались на растяжке

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу, 11 февраля, в Луганской области пропала группа украинских военнослужащих. До сих пор они не выходят на связь, продолжаются поиски.

При этом в ЛНР уверяют, что бойцы погибли, подорвавшись на растяжке. «Судя по сообщению, группа подорвалась на растяжке, возможно — собственной. Мы не стали туда соваться, тем более что их вроде как искали», - сообщили российским журналистам в 6-м полку имени Матвея Платова народной милиции ЛНР.

При этом в пресс-центре штаба АТО не подтверждают данную информацию. «Никаких подтверждений подобным заявлениям нет», - подчеркнул спикер штаба АТО Леонид Матюхин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»