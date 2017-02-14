В Украине отмечают День святого Валентина

Вот уже более 16 веков во многих странах мира 14 февраля отмечают День святого Валентина.

Согласно самой распространенной легенде, зачинателем праздника был христианский священник Валентин. Примерно в 269 году, когда Римской империей правил император Клавдий II, армия испытывала серьезный недостаток солдат для военных походов. По мнению императора, виной всему была любовь легионеров и последующие браки — так как женатый солдат думал о семье и том, как ее прокормить, а не о воинской славе. И чтобы сохранить боевой дух, Клавдий II пошел самым простым путем и запретил легионерам жениться.

Но из-за запрета легионеры не перестали влюбляться. И нашелся человек, который тайно заключал браки солдат с их возлюбленными — священник Валентин. Когда об этом узнал император, Валентина приговорили к смертной казни.

Как христианский мученик, Валентин был канонизирован католической церковью, в 496 году был учрежден праздник Святого Валентина. Однако в 1969 году во время реформы богослужения он был изъят из литургического календаря католической церкви, как и ряд других святых, сведения о которых не отличались достоверностью и подтвержденностью. Впрочем, и до этого на протяжении веков церковь не приветствовала традиций этого празднования. К слову, после реформы календаря 14 февраля стал днем памяти Кирилла и Мефодия (не путать с днем святых Кирилла и Мефодия).

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.

В этот день принято дарить любовные записки – «валентинки». Согласно все той же легенде, когда Валентина приговорили к казни, он сам был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин".

Во Франции в День святого Валентина принято дарить драгоценности.

В Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы.

В Британии принято отправлять поздравительные открытки не только своим любимым, друзьям и родственникам, но даже домашним животным. Также существует традиция среди незамужних девушек 14 февраля принято вставать до восхода солнца, становиться возле окна и смотреть на проходящих мужчин. Считается, что первый мужчина, которого они увидят, и есть их суженым.

В Саудовской Аравии, например, День святого Валентина официально запрещен под страхом громадных штрафов.

В Италии этот день называют "сладким днем", так как самым распространенным подарком считаются сладости.

В Польше принято посещать Познаньскую метрополию, где якобы покоятся мощи святого Валентина, а также висит его икона, считающаяся чудотворной. Поляки верят, что паломничество к ней помогает в любовных делах.

В США "валентинки" считаются самыми популярными праздничными открытками после рождественских. Помимо открыток в начале прошлого века у американцев была традиция дарить своим возлюбленным дорогие по тем временам марципаны. Позже появилась традиция дарить на День святого Валентина двухцветные красно-белые карамели: красный цвет означал страсть, а белый - чистоту. На конфетах выцарапывались слова и пожелания, соответствующие духу праздника. С 1850-х годов конфеты стали продавать в картонных коробках в форме сердца.

Японцы в День святого Валентина проводят испытание на самое громкое и страстное послание. Юноши и девушки взбираются на помост и кричат оттуда по очереди свои любовные признания. Но праздник у японцев можно назвать "мужским", так как подарки получают в основном мужчины. Женщины, впрочем, берут реванш через месяц: 14 марта японцы дарят своим любимым белый шоколад, и этот день называется "белым".

На Ямайке уже несколько лет проходят, пожалуй, самые бурные празднества. Там даже проводятся голые свадьбы, перед алтарем пары стоят в чем мать родила.