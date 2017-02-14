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Рубрика: Новости Украины и мира
14-02-2017, 08:46
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В случае веерных отключений активисты блокады Донбасса обещают захватить ТЭЦ

Ранее эксперты не раз заявляли о том, что блокада Донбасса, которая длится уже несколько недель, приведет к тяжелым последствиям, и в скором будущем – веерные отключения электроэнергии.

Однако организаторы блокады пообещали, что в этом случае захватят ТЭЦ. «Если будет такая манипуляция, потому что нет причин отключать, то штаб будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине», - отметил народный депутат Владимир Парасюк.

Его единомышленник, ветеран АТО Анатолий Виногродский добавил: «Мы поднимем народ на национализацию этих предприятий. Мы с вами платим давно за уголь, который должен прийти из ЮАР или Америки. Мы с вами платим. Они сейчас платят за те 1300 гривен, которые они кладут в карман. Потому что с копанок идет уголь от 400 до 700 гривен. А нам его втюхивают по 1900 гривен. А мы в тарифах платим это».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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