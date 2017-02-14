Количество обстрелов в зоне АТО уменьшилось, ранен 1 военнослужащий

В Генштабе сообщают об уменьшении количества обстрелов на Донбассе. «Количество обстрелов уменьшилось, сократилось количество случаев применения минометов, но противник все ещё использует стрелковое оружие. Ситуация полностью под контролем сил АТО», - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Однако за минувшие сутки активно применяли тяжелое вооружение, зафиксировано 72 нарушения режима прекращения огня.

Так, на Донецком направлении украинские позиции обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, работали снайперы.

На Мариупольском направлении также в ход пошли БТР, БМП и пулеметы. На линии огня оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Красногоровка, Широкино, Лебединское и Богдановка.

На Луганском направлении стреляли у Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской.

В результате боевых действий ранен военнослужащий.