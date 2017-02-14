Сегодня стартует продажа билетов на «Евровидение»: цены в 5 раз меньше, чем ожидалось

Сегодня, 14 февраля, в 20:15 в Украине начнется продажа билетов на «Евровидение-2017». Всего будет доступно около 70 тысяч билетов на 6 репетиций, 2 полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая).

«Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку. Уверены, что НТКУ нашла надежного партнера, компанию Concert.ua, и их сервис станет удобным способом приобрести билеты на долгожданное событие для огромного количества фанов Евровидения из разных стран. Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в мае этого года», - сказал исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд.

Эксперты прогнозировали, что минимальная цена билета составит 40 евро, но на самом деле цифры оказались в 5 раз меньше: стоимость места в зрительном зале «Евровидения» - от 8 до 500 евро.

«Мы придерживаемся нашего слогана песенного конкурса Евровидение-2017 – «Уважайте разнообразие». Именно поэтому мы позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступны для всех слоев населения - от влюбленных студентов до состоятельных людей», - отметил заместитель генерального директора НТКУ Павел Грицак.