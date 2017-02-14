Какие регионы останутся без света и тепла в результате блокады Донбасса

В случае введения режима чрезвычайного положения в энергетике веерные отключения электроэнергии будут проводиться в 7 областях Украины. Это Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Запорожская, Сумская и Черкасская области.

Об этом говорится в сообщении правительства страны по итогам заседания антикризисного энергетического штаба.

В этих регионах пройдут заседания штабов по чрезвычайным и техногенным ситуациям. «Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения. В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок», - отметил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.