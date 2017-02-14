Михаил Саакашвили поддержал блокаду Донбасса

Вчера, 13 февраля, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посетил один из участков блокады Донбасса и пообщался с участниками, которые не пропускают вагоны с грузом.

В результате поездки политик записал видеоролик и написал в социальных сетях: «Мы пообщались с бойцами ВСУ на блокпостах из 30-ой Харьковской бригады, с моими друзьями из Одесского отряда спецназначения Шторм, встретились с ветеранами, которые протестуют против торговли с оккупированными территориями и внимательно выслушали их доводы. Вопросы, которые они ставят, очень легитимны, игнорировать их не получится. С ними и обществом власть обязана вести откровенный диалог без обмана и, тем более, титушек и насилия».