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Рубрика: Новости Мариуполя
14-02-2017, 10:47
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ОБСЕ: под Мариуполем наблюдатели увидели замаскированный танк, в ДНР открыли предупредительный огонь

На днях наблюдатели ОБСЕ заметили в подконтрольном ДНР селе Пикузы (Коминтерново) Волновахского района замаскированный танк.

В результате члены ДНР открыли предупредительный огонь, миссии пришлось покинуть это место.

В отчете ОБСЕ говорится: «12 февраля, когда наблюдатели зафиксировали замаскированный танк (неустановленного типа) в подконтрольных ДНР Пикузах, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия за 50-100 м от позиций СММ неподалеку от места, где стоял танк. Наблюдатели определили, что выстрелы не были направлены непосредственно на них, а имели предупредительный характер. СММ немедленно покинула это место».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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