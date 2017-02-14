ОБСЕ: под Мариуполем наблюдатели увидели замаскированный танк, в ДНР открыли предупредительный огонь

На днях наблюдатели ОБСЕ заметили в подконтрольном ДНР селе Пикузы (Коминтерново) Волновахского района замаскированный танк.
В результате члены ДНР открыли предупредительный огонь, миссии пришлось покинуть это место.
В отчете ОБСЕ говорится: «12 февраля, когда наблюдатели зафиксировали замаскированный танк (неустановленного типа) в подконтрольных ДНР Пикузах, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия за 50-100 м от позиций СММ неподалеку от места, где стоял танк. Наблюдатели определили, что выстрелы не были направлены непосредственно на них, а имели предупредительный характер. СММ немедленно покинула это место».