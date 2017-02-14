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Рубрика: Новости Мариуполя
14-02-2017, 11:10
Просмотров: 2107
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[Фото]

Уже с завтрашнего дня в Мариуполе начнут курсировать новые автобусы «МАЗ», которые соединят «Восточный» с «Западным»

Сегодня, 14 февраля, в Мариуполе презентовали 15 новых автобусов «МАЗ» из Белоруссии. Уже с завтрашнего дня они начнут курсировать по обновленным маршрутам 15 и 15а и соединят микрорайон «Восточный» с 23-м микрорайоном. Автобусы отправятся через автовокзал, по проспекту Металлургов, по проспекту Мира, через АС2 по ул. Куприна к конечной остановке ЖМР «Западный».

Общая вместительность нового транспорта – почти 100 пассажиров, они оборудованы площадкой с низким полом и пандусом для людей с ограниченными физическими возможностями, информационной системой, камерами видеонаблюдения, кондиционерами и системой GPS-навигации для контроля движения на линии.

Интервал движения в час «пик» - 7 минут, в не «пик» - 12 минут.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»