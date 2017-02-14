Донецк утром содрогнулся от мощного взрыва: над заводом химизделий в небо поднимаются столбы дыма

И украинские, и российские СМИ сообщили о том, что сегодня утром, около 10 часов, в Куйбышевском районе Донецка прогремел мощный взрыв. Взрывную волну почувствовали во многих районах города.

Как выяснилось, взрыв произошел на Донецком казенном заводе химических изделий, где расположена база ДНР. В результате здесь произошел пожар, в небо поднимаются столбы дыма.

В «мэрии» Донецка подтверждают эту информацию: «По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе».

Данных о пострадавших нет.