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Рубрика: Новости Донбасса
14-02-2017, 11:38
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Донецк утром содрогнулся от мощного взрыва: над заводом химизделий в небо поднимаются столбы дыма

И украинские, и российские СМИ сообщили о том, что сегодня утром, около 10 часов, в Куйбышевском районе Донецка прогремел мощный взрыв. Взрывную волну почувствовали во многих районах города.

Как выяснилось, взрыв произошел на Донецком казенном заводе химических изделий, где расположена база ДНР. В результате здесь произошел пожар, в небо поднимаются столбы дыма.

В «мэрии» Донецка подтверждают эту информацию: «По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе».

Данных о пострадавших нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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