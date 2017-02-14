Гройсман: проведению «Евровидения» ничего не помешает

Как сообщалось ранее, вчера команда организаторов «Евровидения» в Киеве заявила о прекращении своей работы.

В свою очередь, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что организации и проведению международного песенного конкурса ничего не помешает – мероприятие пройдет на самом высоком уровне.

«Мы в плановом режиме профессионально готовимся к проведению "Евровидения" в Украине. "Евровидению" в Украине абсолютно ничего не угрожает, и оно будет проведено на самом высоком качественном уровне», - заявил премьер.