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Рубрика: Новости Донбасса
14-02-2017, 13:23
Просмотров: 415
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[Фото]

В Донецкой области пропали две воспитанницы «Центра социально-психологической реабилитации для детей»

Сегодня, 14 февраля, утром две воспитанницы «Центра социально-психологической реабилитации для детей» в Лимане самовольно покинули учебное учреждение. Девушки до сих пор не вернулись, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Довгаль Надежда Сергеевна, 11.06.2001 г.р.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые.

На момент ухода была одета: темная куртка, брюки темного цвета, сапоги синего цвета.

Кириченко Анастасия Александровна, 10.02.2002 г.р.

Приметы: на вид 15-16, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые.

На момент ухода была одета: куртка коричневого цвета, темные штаны, синие сапоги.

В случаях обнаружения либо установления местонахождения разыскиваемых, просим Вас сообщить по контактным телефонам (06261) 4-18-75, (06262) 3-44-07 или 102. Наш адрес: 84400, Донецкая область, г. Лиман, ул. Свободы, 27.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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