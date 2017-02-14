В Донецкой области пропали две воспитанницы «Центра социально-психологической реабилитации для детей»

Сегодня, 14 февраля, утром две воспитанницы «Центра социально-психологической реабилитации для детей» в Лимане самовольно покинули учебное учреждение. Девушки до сих пор не вернулись, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Довгаль Надежда Сергеевна, 11.06.2001 г.р.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые.
На момент ухода была одета: темная куртка, брюки темного цвета, сапоги синего цвета.
Кириченко Анастасия Александровна, 10.02.2002 г.р.
Приметы: на вид 15-16, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые.
На момент ухода была одета: куртка коричневого цвета, темные штаны, синие сапоги.
В случаях обнаружения либо установления местонахождения разыскиваемых, просим Вас сообщить по контактным телефонам (06261) 4-18-75, (06262) 3-44-07 или 102. Наш адрес: 84400, Донецкая область, г. Лиман, ул. Свободы, 27.