В мариупольской высотке на верхних этажах впервые за 54 года появилась горячая вода

В доме №156 по проспекту Нахимова в Мариуполе жильцы получили настоящий подарок: на верхних этажах появилась горячая вода. Это была одна из главных проблем этих людей, ведь они жили без воды на протяжении 54 лет!

Со своей проблемой мариупольцы обратились к представителям власти – и им помогли. Теперь простая человеческая мечта принять ванну дома – сбылась, сообщает пресс-служба горсовета.

Жильцы поблагодарили мэрию за помощь. «За короткий срок заменили канализационные и водопроводные трубы, выбросили ветхие скамейки около подъездов», - рассказала одна из местных жительниц.