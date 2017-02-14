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Рубрика: Новости Мариуполя
14-02-2017, 13:37
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В мариупольской высотке на верхних этажах впервые за 54 года появилась горячая вода

В доме №156 по проспекту Нахимова в Мариуполе жильцы получили настоящий подарок: на верхних этажах появилась горячая вода. Это была одна из главных проблем этих людей, ведь они жили без воды на протяжении 54 лет!

Со своей проблемой мариупольцы обратились к представителям власти – и им помогли. Теперь простая человеческая мечта принять ванну дома – сбылась, сообщает пресс-служба горсовета.

Жильцы поблагодарили мэрию за помощь. «За короткий срок заменили канализационные и водопроводные трубы, выбросили ветхие скамейки около подъездов», - рассказала одна из местных жительниц.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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