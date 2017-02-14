Мошенники хотят забрать у прифронтового Мариуполя 8 млн грн

Из городского бюджета судьи Донецкого хозяйственного и апелляционного хозяйственного судов, находясь в городе Харькове, требуют от прифронтового Мариуполя выплаты почти 8 млн гривен «недополученной прибыли». Такие суммы обосновывают тем, что коммерсанты могли их якобы заработать за 10 лет. Конечно, если бы построили гостиницу и ночной клуб.

По словам руководителя управления земельных отношений Мариупольского городского совета, строительство на данных участках так и не началось. В муниципалитете города рассказали, что история с отменой решения о выделении Мариупольским городским советом двух участков земли ЧП «Автоэлемент» и ЧП «Фростинвест» тянется с 2007 года. Тогда был проведен земельный конкурс и предприниматели внесли плату за право аренды в размере 1 млн 200 тыс. грн и 2 млн 600 тыс. грн соответственно. Спустя несколько лет Прокуратурой были обжалованы результаты конкурса, расторгнуты договоры аренды и земельные участки возвращены городу.

Мариуполь вернул предпринимателям все конкурсные взносы в полном объеме.

Но это не удовлетворило предпринимателей, они подали иски в суды. В итоге, судьи Донецкого хозяйственного и апелляционного хозяйственного судов требуют от Мариуполя выплаты почти 8 млн гривен «недополученной прибыли», которые якобы могли заработать за 10 лет два частных предприятия, если бы построили гостиницу и ночной клуб, хотя до самой стройки дело так и не дошло.

По словам начальника юридического департамента Мариупольского городского совета, город не согласен с решением судей и подает кассации в Высший хозяйственный суд Украины. Заседание состоится уже завтра, 15 февраля, в Высшем хозяйственном суде, где будут рассмотрены обе кассационные жалобы. Решать судьбу Мариуполя будут судьи Сибига О.М., судья Швец В.О., судья Яценко О.В. Кравчук Г.А., Дроботова Т.Б. и Мачульский Г.М. «От их решения зависит, появится ли жилье у переселенцев и военных, или эти деньги просто отдадут за несбыточные надежды о заработке далеко небедным предпринимателям», - подчеркнули в мэрии.

Также в городском совете рассказали, что в случае, если Высший хозяйственный суд примет решение отдать деньги предпринимателям, город будет обращаться в Верховный суд Украины. Ранее обращения поданы в НАБУ, СБУ, Генеральную Прокуратуру и к народным депутатам Верховной Рады Украины с целью привлечь внимание к решению этой проблемы и дать надлежащую оценку действиям Донецкого (Харьковского) суда.