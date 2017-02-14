Участники блокады Донбасса за несколько дней заблокировали движение 580 поездов

По информации штаба блокады, на сегодняшний день на Донбассе уже заблокировано три основные железнодорожные ветки. За несколько недель активисты не пропустили уже несколько сотен поездов с грузом, а правоохранительные органы Донецкой области открыли 4 уголовных производства по данным фактам.

Итак, в Луганской области заблокирован участок у станции Светланово. Блокада здесь продолжается 20 дней, за это время заблокировано около 14 400 вагонов (250 поездов). Здесь не только перекрыты пути, но еще и повреждены рейки.

У Бахмута Донецкой области блокада продолжается 12 дней. Здесь дорога перекрыта тепловозом, всего активисты не пропустили 7200 вагонов (около 120 поездов).

В районе станции Кривой Торец железную дорогу блокируют на протяжении 4 дней. Это одна из основных магистралей, и здесь уже не пропустили около 12 500 вагонов (210 поездов).