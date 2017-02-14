В ММК им. Ильича отменили большой гала-концерт с участием Оли Поляковой к 120-летию комбината

Как сообщалось ранее, вчера, 13 февраля, мариупольский меткомбинат имени Ильича отметил свое 120-летие. А 17 февраля в СК «Ильичевец» должен был состояться большой гала-концерт с участием Оли Поляковой и группы «Друга ріка». Однако сегодня в социальных сетях руководитель комбината Юрий Зинченко сообщил, что масштабные мероприятия решили отменить – сейчас не то время для празднований.

«Мы очень хотели подарить городу к 120-летию нашего комбината праздничный гала-концерт с участием популярных украинских звезд. Но широкоформатное мероприятие на площадке спорт-комплекса «Ильичевец» отменяем. Приняли решение, что масштабные концерты – не ко времени. Да, говорят, что испытания выпадают на долю сильных, потому что они потенциально готовы им противостоять. Но 120 год в жизни нашего комбината уж слишком насыщен этими испытаниями», - отметил Юрий Зинченко.

По его словам, гулять и веселиться, когда другие города обстреливают, а сам комбинат переживает нелегкие времена из-за блокады железной дороги, - неправильно. «Мы хотим таким образом выразить солидарность с нашими коллегами-металлургами с Енакиевского металлургического и коксохимического заводов, Авдеевского коксохима, Харцызского трубного завода, Краснодонуголь, Комсомольского рудоуправления, которым сейчас очень нелегко. Нужно их поддержать. И мы всеми способами будем показывать свое неприятие сложившейся ситуации с блокадой железной дороги», - написал гендиректор предприятия.

Праздник состоится, не в меньших масштабах. В ДК «Металлургов» пройдет чествование лучших сотрудников, ильичевцам вручат награды. «Дорогие ильичевцы и мариупольцы, я знаю, в день 120-летия ММКИ каждый из вас всем сердцем с металлургами. Будут еще юбилеи и даты, и мы их отпразднуем так, как это было всегда принято – всем коллективом, всем городом. Благодарю вас за поддержку, единство и понимание», - подчеркнул Юрий Зинченко.