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Рубрика: Новости Мариуполя
14-02-2017, 15:13
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Комфортно, удобно, безопасно: на «Азовстали» провели капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений

В мужских санитарно-бытовых помещениях АБК-2 рельсобалочного цеха «Азовстали» провели капитальный ремонт. Удобно ли сотрудникам будет собираться на работу или домой – сегодня лично проверил гендиректор комбината Энвер Цкитишвили.

Общая площадь помещений для мужчин-металлургов цеха – 450 квадратных метров. Здесь полностью заменена электропроводка, система вентиляции и отопления, проведены сантехнические работы. Установлены 20 современных радиаторов, 19 новых окон и столько же дверей, 24 душевые кабинки, 200 металлических ящиков для чистой и рабочей одежды. На полу и стенах уложено более 1200 кв.м плитки.

Общая сумма инвестиций составила 2,3 миллиона гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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