vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1481 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
14-02-2017, 15:34
Просмотров: 1760
Комментариев: 0

17-летний студент из Приднестровья пешком пришел в Мариуполь, чтобы узнать о ситуации в зоне АТО

На въезде в Мариуполь сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего иностранного студента Приднестровского техникума, который решил лично выяснить, что происходит на Донбассе и не врут ли об обстановке СМИ.

Путешествие парня началось 6 февраля. Границу с Украиной он перешел пешком – по замерзшему водоему. Далее автостопом добрался до Одессы, где живет его отец, но передумал оставаться у родителя и пешком пошел на восток Украины, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Целенаправленный юноша шел пешком два дня, без нормальных условий для ночлега и практически без пищи. Из документов у него были только украинское свидетельство о рождении и иностранный паспорт.

Вчера путешественника передали родным, которые уже заявили о пропаже несовершеннолетнего в местную полицию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»