vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1468 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
14-02-2017, 15:58
Просмотров: 364
Комментариев: 0

ЕС: блокада на Донбассе навредит населению по обе стороны линии разграничения

На форуме «Приоритеты года реформ» представитель Евросоюза поднял тему блокады железнодорожных перевозок на востоке Украины. В ЕС уверены, что в результате пострадают люди по обе стороны линии разграничения, передает LIGA.net.

«Мы переживаем из-за блокады железной дороги в последние две недели. Мы знаем, что это не простая ситуация. Мы знаем, что есть контрабанда. Но то, что происходит в последние недели, свидетельствует о том, что первой жертвой становится население, которое находится по обе стороны линии столкновения. И это то, чего не должно быть», - заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.




Port
Loading...

Читайте также:

Михаил Саакашвили поддержал блокаду Донбасса

Он побывал на заблокированном участке железной дороги


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»