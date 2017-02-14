ЕС: блокада на Донбассе навредит населению по обе стороны линии разграничения

На форуме «Приоритеты года реформ» представитель Евросоюза поднял тему блокады железнодорожных перевозок на востоке Украины. В ЕС уверены, что в результате пострадают люди по обе стороны линии разграничения, передает LIGA.net.

«Мы переживаем из-за блокады железной дороги в последние две недели. Мы знаем, что это не простая ситуация. Мы знаем, что есть контрабанда. Но то, что происходит в последние недели, свидетельствует о том, что первой жертвой становится население, которое находится по обе стороны линии столкновения. И это то, чего не должно быть», - заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.