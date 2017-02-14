«Укрзализныця» пока не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки

В «Укрзализныце» решили пока не повышать тарифы на пассажирские перевозки. Стоимость услуг не повысится, пока не улучшится их качество.

Об этом рассказал в Facebook председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун: «Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, при стратегической сессии с нашей пассажирской вертикалью, в высоких правительственных кабинетах. На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов».