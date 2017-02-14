vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1456 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
14-02-2017, 16:26
Просмотров: 327
Комментариев: 0

«Укрзализныця» пока не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки

В «Укрзализныце» решили пока не повышать тарифы на пассажирские перевозки. Стоимость услуг не повысится, пока не улучшится их качество.

Об этом рассказал в Facebook председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун: «Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, при стратегической сессии с нашей пассажирской вертикалью, в высоких правительственных кабинетах. На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Больше половины украинцев не поддерживают торговую блокаду Донбасса - опрос

Люди считают, что она может привести к сокращению бюджета


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»