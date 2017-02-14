Проезд в общественном транспорте Мариуполя подорожает, но не для всех

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Мариуполе подорожает стоимость проезда в коммунальном транспорте. По словам городского головы Вадима Бойченко, согласно опросу, мариупольцы готовы платить за поездки больше, если это будет комфортный транспорт.

Но не всем пассажирам придется раскошелиться – городские власти возвращают проездные билеты. Дисконт для детей составит 50%, для взрослых – 30%.

Вадим Бойченко пообещал, что ветераны и дальше смогут ездить в коммунальном транспорте бесплатно, и никто не посмеет повысить на них голос и выставить на улицу.

К слову, с 1 апреля в Мариуполе также заработает «Автодор», сотрудники которого будут отвечать за состояние дорог, остановочных павильонов, ливневых канализаций. В новое предприятие уже инвестировали более 60 миллионов гривен.