В Мариуполе сотрудник исправительной колонии похитил швейное оборудование и наладил в гараже подпольное производство рукавиц

В Мариуполе сотрудник исправительной колонии похитил из учреждения швейное оборудование, после чего организовал в собственном гараже подпольное производство рукавиц.

«Заместитель дежурного исправительного учреждения использовал оборудование на протяжении четырех месяцев. Во время обыска в гараже злоумышленника правоохранители обнаружили похищенное швейное оборудование, ткань и заготовки для изготовления рабочих рукавиц, а также большое количество уже готовой продукции», - сообщили в пресс-центре СБУ.

Кроме того, в гараже нашли реактивную противотанковую гранату РПГ-26, три гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны различного калибра и несколько свертков с каннабисом.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения работнику пенитенциарной службы о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.