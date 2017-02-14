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Рубрика: Новости Мариуполя
14-02-2017, 19:11
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В Мариуполе членам КСН вручили ежемесячные денежные вознаграждения

В январе 192 члена комитетов самоорганизации населения Мариуполя за активную работу получили ежемесячные денежные вознаграждения, сообщает пресс-служба горсовета.

Больше всего человек, получивших поощрения, - в Центральном районе.

«Вознаграждение активистов КСН стимулирует их на выполнение задач, поставленных райадминистрацией. Можно сказать, что в любой период времени года у КСН немало работы. Весной и осенью - это уборка листвы и сухостоя, зимой – борьба со снегом и гололедом. Кроме этого, они работают с неблагополучными семьями, лицами, возвратившимися из мест лишения свободы, и другими категориями населения», - отмечают в организационных отделах райадминистраций.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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