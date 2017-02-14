У украинского Кабмина есть свой вариант пенсионной реформы

Со ссылкой на ещё не опубликованный проект Меморандума Украины и Международного валютного фонда (МВФ) об экономической и финансовой политике (в рамках EFF), «Экономическая правда» разместила информацию о разработанном Кабинетом министров альтернативном варианте пенсионной реформы. И самым главным посылом в этом варианте реформы является отказ Кабмина от постепенного поднятия в стране пенсионного возраста, чётко прописанном текстом Меморандума.

Требованием МВФ, как пишет издание, было принятие Верховной Радой пенсионной реформы Украины до конца марта 2017 года, включающей повышение пенсионного возраста населения страны – как мужчин, так и женщин.

Согласно предлагаемому проекту, начиная с 1 июля 2017 года, требовалось ежегодно для мужчин повышать пенсионный возраст на четыре месяца. Женщинам также продолжать повышать возраст выхода на пенсию ежегодно на шесть месяцев, до достижения декларируемого пенсионного возраста обеими группами в 63 года…

Кроме того, по версии МВФ, в украинской пенсионной реформе необходимо было предусмотреть критерии уменьшения норм преждевременного выхода граждан на пенсию, сужая такие возможности.

В этом контексте предлагалось уже с 1 июля 2017 года установить работникам отраслей здравоохранения и образования общий режим выхода на пенсию.

Кабинет министров Украины вразрез с требованиями МВФ разработал свой вариант комплексной пенсионной реформы, которую Верховная Рада должна принять до конца апреля 2017 года, с дальнейшим вступлением её в законную силу с 1 января 2018 года.

«Экономической правдой» цитируются предложения правительства: «Реформа будет предусматривать новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий, диапазоном пенсионного возраста, что предполагает значительную возможность выбора, в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию».

Новая реформа содержит гарантии получения пенсий гражданами, корреспондирующимися с уплаченными взносами и адекватными реальному времени.

Новой реформой предусматривается экономия расходов в долгосрочной перспективе на уровне не менее 3% ВВП в сравнении с предыдущим годом, в том числе и за счёт повышения эффективного трудового стажа для срока назначения пенсии.

В документе говорится: «Эта общая система будет применяться ко всем видам занятости, за исключением ограниченного перечня опасных профессий».

Примет ли МВФ кабминовский вариант – неизвестно, ведь озвученные пункты пока не согласованы…