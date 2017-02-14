В квартире мариупольской многоэтажки устроили нарколабораторию

Сотрудники правоохранительных органов Мариуполя обнаружили в квартире одной из многоэтажек города нарколабораторию. 22-летний хозяин жилья вместе с товарищем изготавливал «фен» на протяжении года.

По информации пресс-службы горуправления полиции, парни готовили наркотики в строгой секретности: с закрытыми окнами и при выключенном свете. Сами работали в респираторах и перчатках, однако о том, что опасные пары ртути могут навредить соседям, не думали.

Ежедневно друзья изготавливали по 10 граммов «фена», каждый из которых продавали по 500 гривен. Во время обысковых мероприятий изъято 2 свертка по 5 граммов каждый амфетамина, реактивы, приборы, лабораторную посуду, весы со следами вывешивания и фасовки, а также черновые записи с алгоритмом и рецептом изготовления наркотика.

Уголовное производство было открыто по факту сбыта опасного наркотического вещества (ст.307 Уголовного кодекса Украины). После получения результатов экспертиз будет решен вопрос об открытии еще одного уголовного производства по ст.313 «Содержание нарколаборатории» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.