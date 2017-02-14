Любви морозы не помеха: в Мариуполе в День Святого Валентина поженились три пары

Сегодня, 14 февраля, на Театральной площади Мариуполя прошли мероприятия ко Дню Святого Валентина. Под «прицелами» камер и на глазах у прохожих пожениться решили три пары – для них постелили красную дорожку и пригласили сотрудницу РАГСа.

Правда, на улице было очень холодно, к тому же, под вечер поднялся сильный ветер. Но любви мороз не помеха: раскрасневшиеся от холода молодожены узаконили свои отношения и сделали групповой снимок на память.

А вот других мариупольцев, видимо, любовь не грела: не многие рискнули прийти в такую погоду на центральную площадь города. Несмотря на это, организаторы праздника установили «Ящик любви» и устроили дискотеку.