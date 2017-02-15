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Рубрика: Новости Донбасса
15-02-2017, 08:03
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Из-за блокады Донецкая железная дорога перешла на четырехдневный график работы

В городе Лиман, где расположено управление Донецкой железной дороги, тяжелая ситуация: из-за блокады Донбасса предприятие несет огромные убытки.

Как рассказал Лиманский городской голова Петр Цимидан, в результате ДЖД перешла на четырехдневный график работы.

«У нас много потерь из-за этой блокады, в частности, сейчас теряем много рабочих мест в громаде. Железная дорога переходит на "четырехдневку", а потом и на три дня перейдет, потому что нет перевозок. Потеряли больше 60 млн грн уже за эти дни», - отметил градоначальник.

Местные депутаты и общественники уже подготовили письмо к президенту с просьбой разобраться с блокадой.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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