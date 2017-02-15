Трамп ждет, что Россия вернет Украине Крым

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер: «Президент Трамп дал очень четко понять, что он ожидает от России содействия в деэскалации ситуации в Украине и возвращения Крыма».

Это заявление уже прокомментировал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров: «Думаю, одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Оно было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте».

При этом Озеров назвал желание вернуть Крым «таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску».