В зоне АТО насчитали более 50 обстрелов, в ВСУ обошлось без потерь

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 52 обстрела. В результате боевых действий не пострадал ни один украинский военнослужащий.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Каменка, Троицкое, Новоселовка Вторая, Невельское, Пески, Авдеевка, Зайцево, Опытное и Новгородское.

На Мариупольском направлении стреляли из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БМП, стреляли снайперы. На Луганщине в ход пошли пулеметы и стрелковое оружие.