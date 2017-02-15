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Рубрика: Новости Донбасса
15-02-2017, 08:48
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В зоне АТО насчитали более 50 обстрелов, в ВСУ обошлось без потерь

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 52 обстрела. В результате боевых действий не пострадал ни один украинский военнослужащий.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Каменка, Троицкое, Новоселовка Вторая, Невельское, Пески, Авдеевка, Зайцево, Опытное и Новгородское.

На Мариупольском направлении стреляли из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БМП, стреляли снайперы. На Луганщине в ход пошли пулеметы и стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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