Гройсман: чтобы отказаться от угля из Донбасса, необходимо 3-5 лет

В ходе вчерашнего заседания Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман выступил против блокады железной дороги на Донбассе. Он в очередной раз напомнил о последствиях таких действий: «Треть, более 30% электроэнергии в дома украинских граждан производится из угля. Такие города, как Киев, Харьков, Черкассы, Чернигов из угля вырабатывают тепло для граждан. Мы потребляем такого угля 24 миллиона тон в год».

Также Гройсман высказался против контрабанды: «Когда речь идет о блокаде, я категорически против любой контрабанды, и результат этой борьбы –18 миллиардов плюсом денег в бюджет. Я согласен с тем, что надо остановить перемещение товаров контрабандой не только по железной дороге, но и другим транспортом через линию разграничения. Но когда речь идет о вопросе национальной безопасности Украины, о том, что люди в домах должны получить нормальное тепло и электроэнергию, о том, что продолжается отопительный сезон…»

Премьер напомнил и о металлургии, которая сейчас переживает нелегкие времена: «Кроме того, от этого зависит украинская металлургия, в которой работают 300 тысяч людей. Если Авдеевский коксохим мог остановиться от обстрелов россиян, то сегодня он может остановиться, потому что у него нет необходимого сырья для продолжения работы. И я подчеркиваю, что никто не имеет права на этом спекулировать».

По словам Владимира Гройсмана, Украина может отказаться от угля из Донбасса, но на это необходимы годы и инвестиции. «Для того, чтобы провести модернизацию и отказаться от этот угля – перейти, например, на газовую группу, которая добывается в регионах подконтрольных, нам требуется 3-5 лет и еще каждый год инвестиции в размере не менее 15 миллиардов гривен», - подчеркнул премьер-министр.