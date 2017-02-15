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Рубрика: Новости Мариуполя
15-02-2017, 10:21
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Мариуполь засыпало снегом: коммунальщики расчищают улицы

Вчера, 14 февраля, Мариуполь засыпало снегом. С 21:00 на борьбу с непогодой вышли сотрудники «Зеленстроя». Сегодня с утра работы продолжаются, сообщает пресс-служба горсовета.

Начальник МКП зеленого строительства Александр Шульга отметил, что для выполнения работ привлекли 15 машин, 2 грейберта, 5 тракторов с устройством для посыпки и 2 погрузчика. Порядка 200 тонн песчано-солевой смеси ушло на посыпку дорог.

«В первую очередь мы уделяем внимание тротуарам и центральным дорогам. Ситуация находится под контролем», - добавил Шульга.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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