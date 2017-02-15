Скандал в Краматорске: Общественный совет при ДонОГА поддержал блокаду Донбасса

Вчера, 14 февраля, в Краматорске прошло скандальное заседание Общественного совета при Донецкой областной военное-гражданской администрации, в котором участвовали губернатор Павел Жебривский, а также народные депутаты Семен Семенченко, Егор Соболев и Владимир Парасюк.

В ходе выступления Павел Жебривский заявил, что из-за блокады 150 тысяч человек, которые работают на неподконтрольных территориях, могут остаться без работы и перейти на сторону ЛНР-ДНР. Позже в соцсетях он в очередной раз предупредил нардепов о последствиях блокады, пишет novosti.dn.ua.

В результате дискуссии на повышенных тонах Общественный совет поддержал блокаду.