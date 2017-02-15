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Рубрика: Новости Мариуполя
15-02-2017, 11:03
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В Мариуполе на тротуарах появится тактильная плитка для слабовидящих

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Мариуполе полноценно начнет работу «Автодор». Однако уже сейчас предприятие ведет активную работу. О своих планах рассказал на внеочередном заседании постоянной комиссии по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, контроля за коммунальной собственностью и приватизации руководитель коммунального предприятия «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай.

По его словам, «Автодор» приобретет новую технику: асфальтоукладчики, катки, самосвалы, оборудование для производства тротуарной плитки. В планах - капитальный ремонт 180 дворов ОСМД, замена порядка 30 остановочных павильонов по маршруту следования троллейбуса № 15 и автобуса № 15-А, ремонт автомагистралей, очистка подбордюрной части, ливневой канализации, смотровых колодцев, сообщает пресс-служба горсовета.

В приоритете дорожников – создание благоприятных условий для слепых и слабовидящих людей. Вскоре на тротуарах появится тактильная плитка, которая имеет особый рельеф и помогает людям с нарушенным зрением чувствовать границы проезжей части. Такими плитами планируют вымостить 68 подходов к светофорам в Мариуполе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»