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Рубрика: Новости Мариуполя
15-02-2017, 11:48
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Электронные билеты в мариупольском транспорте пока вводить не будут – денег нет

Как сообщалось ранее, недавно Верховная Рада приняла решение о введении электронных билетов в общественном транспорте. Как продвигаются дела в Мариуполе – в ходе вчерашней презентации новых автобусов рассказал начальник Департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.

По его словам, пока электронные билеты в мариупольских трамваях, троллейбусах и маршрутках не появятся – на это нет денег.

По данным Василия Клата, на внедрение билетов необходимо в общей сложности 8 миллионов евро.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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