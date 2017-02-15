Электронные билеты в мариупольском транспорте пока вводить не будут – денег нет

Как сообщалось ранее, недавно Верховная Рада приняла решение о введении электронных билетов в общественном транспорте. Как продвигаются дела в Мариуполе – в ходе вчерашней презентации новых автобусов рассказал начальник Департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.

По его словам, пока электронные билеты в мариупольских трамваях, троллейбусах и маршрутках не появятся – на это нет денег.

По данным Василия Клата, на внедрение билетов необходимо в общей сложности 8 миллионов евро.