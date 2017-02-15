В Мариуполе изменены маршруты общественного транспорта

С сегодняшнего дня, 15 февраля, в Мариуполе изменены схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Напомним, новые автобусы, презентованные вчера, связали микрорайоны «Восточный» и «Западный» (23-й), сообщает пресс-служба горсовета.
С сегодняшнего дня, 15 февраля, в Мариуполе изменены схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Напомним, новые автобусы, презентованные вчера, связали микрорайоны «Восточный» и «Западный» (23-й), сообщает пресс-служба горсовета.
Сегодня новый транспорт презентовали
Городские власти вводят проездные билеты