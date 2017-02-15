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Рубрика: Новости Мариуполя
15-02-2017, 12:04
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В Мариуполе изменены маршруты общественного транспорта

С сегодняшнего дня, 15 февраля, в Мариуполе изменены схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Напомним, новые автобусы, презентованные вчера, связали микрорайоны «Восточный» и «Западный» (23-й), сообщает пресс-служба горсовета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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