В Мариуполе изменены маршруты общественного транспорта

Рассматриваете ли вы возможность переехать из Украины? Да, давно задумываюсь об этом - обстановка в стране не сулит ничего хорошего Может быть, но точно не в ближайшем будущем Нет, меня устраивает моя жизнь, я ничего не хочу менять Я патриот - поэтому никогда не покину свою родную страну Я уже уехал/а из Украины