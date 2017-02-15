Вы считаете тарифы на газ непомерно высокими? Подождите всего 1,5 месяца, и вам теперешние цены «понравятся»…

Как стало известно, Украина согласовала с МВФ с 1 апреля 2017 года либерализацию ценообразования на газ, поэтому для продления государственного регулирования цен на газ для украинских гражданских потребителей („специальных обязательств“) необходимо получение одобрения Фонда. В противном случае, тарифы для потребностей украинского населения уже в апреле 2017 года могут вырасти на 40%.

Об этом написал главный коммерческий директор Национального акционерного общества (НАК) «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко: «Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые "специальные обязательства", то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%».

При этом в НАК «Нафтогаз Украины» пояснили, что если украинские власти смогут договориться с МВФ о продлении возложенных на НАК „специальных обязательств“ по продаже газа на льготных условиях для населения, тогда тарифы останутся до октября на нынешнем уровне…

Витренко так и написал: «Если госрегулирование продлят, с чем ещё должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало МВФ, что „специальные обязанности“ вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября».

Кроме того, в «Нафтогазе» обещают в случае выигрыша НАК в Стокгольмском арбитраже иска к российскому «Газпрому» снизить оптовую цену вдвое для населения (но мы-то понимаем, что это чистая „утопия“, на электроэнергию тарифы нам уже „понизили“…).

Тем не менее, Юрий Витренко в этом не сомневается: «Как мы рассчитываем, Стокгольмский арбитраж удовлетворит наши исковые требования к "Газпрому", и мы будет импортировать газ по цене «хаб минус».

Но в случае проигрыша арбитража в Стокгольме, с учётом нынешних форвардных цен на газ с поставкой зимой 2016-2017 годов, для населения оптовые цены на газ вырастут минимум на 47%, так считает главный коммерческий директор Национального акционерного общества (НАК) «Нафтогаз Украины».

А вот для коммерческих потребителей цена газа выросла уже в феврале на 21-22% в связи с ростом цены импортируемого газа и повышением курса валют.