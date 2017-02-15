Для получения справки переселенца ввели новую форму заявления

Верховная Рада одобрила приказ Министерства социальной политики №1610 от 27.12.2016 «Об утверждении формы заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица», согласно которому для получения справки ВПЛ необходимо новое заявление.

Пока нововведения не вступили в силу, но юристы выяснили, как теперь надо будет заполнять заявление и какую информацию указывать. В частности, новая форма стала более детальной, пишет dnews.dn.ua.

Теперь в заявлении необходимо будет указывать:

последнее фактическое место проживания в зоне АТО. Ранее отмечалось лишь место регистрации;

документ, удостоверяющий личность. Ранее требовались исключительно данные паспорта;

наличие или отсутствие жилья и депозита;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Значительно шире стал и перечень сведений об инвалидности. Теперь надо указывать причины и группу инвалидности, нозологические признаки, потребность в технических средствах реабилитации и в санаторно-курортном лечении.

С новой формой заявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ.