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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
15-02-2017, 13:18
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Для получения справки переселенца ввели новую форму заявления

Верховная Рада одобрила приказ Министерства социальной политики №1610 от 27.12.2016 «Об утверждении формы заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица», согласно которому для получения справки ВПЛ необходимо новое заявление.

Пока нововведения не вступили в силу, но юристы выяснили, как теперь надо будет заполнять заявление и какую информацию указывать. В частности, новая форма стала более детальной, пишет dnews.dn.ua.

Теперь в заявлении необходимо будет указывать:

  • последнее фактическое место проживания в зоне АТО. Ранее отмечалось лишь место регистрации;
  • документ, удостоверяющий личность. Ранее требовались исключительно данные паспорта;
  • наличие или отсутствие жилья и депозита;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Значительно шире стал и перечень сведений об инвалидности. Теперь надо указывать причины и группу инвалидности, нозологические признаки, потребность в технических средствах реабилитации и в санаторно-курортном лечении.

С новой формой заявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ.




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Редакция «Мариупольских новостей»