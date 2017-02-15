Для получения справки переселенца ввели новую форму заявления

Верховная Рада одобрила приказ Министерства социальной политики №1610 от 27.12.2016 «Об утверждении формы заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица», согласно которому для получения справки ВПЛ необходимо новое заявление.
Пока нововведения не вступили в силу, но юристы выяснили, как теперь надо будет заполнять заявление и какую информацию указывать. В частности, новая форма стала более детальной, пишет dnews.dn.ua.
Теперь в заявлении необходимо будет указывать:
- последнее фактическое место проживания в зоне АТО. Ранее отмечалось лишь место регистрации;
- документ, удостоверяющий личность. Ранее требовались исключительно данные паспорта;
- наличие или отсутствие жилья и депозита;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Значительно шире стал и перечень сведений об инвалидности. Теперь надо указывать причины и группу инвалидности, нозологические признаки, потребность в технических средствах реабилитации и в санаторно-курортном лечении.
С новой формой заявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ.