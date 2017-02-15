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Рубрика: Новости Мариуполя
15-02-2017, 13:51
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В Мариуполе почтили память погибших афганцев

Сегодня, 15 февраля, в Мариуполе проходят мероприятия, посвященные чествованию участников боевых действий на территории других государств. Утром городской голова Вадим Бойченко встретился с семьями погибших афганцев и пообещал им помощь от представителей власти, сообщает пресс-служба мэрии.

«Прошло 28 лет и наши земляки начали возвращаться домой, но 28 из них так и не вернулись к своим семьям. Мариупольцы ощутили боль утраты», - рассказал Вадим Бойченко.

Собравшимся вручили цветы и подарки. В заключение мэр подчеркнул: «Мы будем работать в этом направлении – вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку!»


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»