В Мариуполе почтили память погибших афганцев

Сегодня, 15 февраля, в Мариуполе проходят мероприятия, посвященные чествованию участников боевых действий на территории других государств. Утром городской голова Вадим Бойченко встретился с семьями погибших афганцев и пообещал им помощь от представителей власти, сообщает пресс-служба мэрии.

«Прошло 28 лет и наши земляки начали возвращаться домой, но 28 из них так и не вернулись к своим семьям. Мариупольцы ощутили боль утраты», - рассказал Вадим Бойченко.

Собравшимся вручили цветы и подарки. В заключение мэр подчеркнул: «Мы будем работать в этом направлении – вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку!»