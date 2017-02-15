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Рубрика: Новости Украины и мира
15-02-2017, 14:08
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Вкладчики «Платинум Банка» начали получать выплаты

Сегодня, 15 февраля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выдавать выплаты вкладчикам «Платинум Банка», который недавно был признан неплатежеспособным. Деньги выдают по договорам, срок действия которых закончился до 11 января 2017 года, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета).

Выплачивают вклады в четырех банках-агентах – в зависимости от адреса, указанного в договоре. Через отделения "Кредобанка" свои выплаты смогут получить жители Крыма и Севастополя, а также Закарпатской, Волынской, Кировоградской, Ивано-Франковскаой, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой и Тернопольской областей. Через отделения "Укргазбанка" - Винницкая, Киевская области и Киев. Через банк "ПУМБ" - Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская области. И через "Правекс-банк" - Запорожская, Полтавская, Одесская и Харьковская области. Вкладчики-нерезиденты смогут получить средства в отделениях "Укргазбанка".

Выдают не более 200 тысяч гривен. Получить вклады можно до 6 марта текущего года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»