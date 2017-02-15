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Рубрика: Новости Мариуполя
15-02-2017, 14:31
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В Мариуполе зажгли факелы в память о воинах-афганцах

В Мариуполе состоялся митинг-реквием, посвященный 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Сегодня на аллее у памятника воинам-интернационалистам собрались представители ветеранов-афганцев, руководители Мариуполя, представители военного руководства ОТГ "Мариуполь". В честь памятной даты у мемориала были зажжены факелы.

Собравшиеся почтили минутой молчания память 28 павших в афганской войне мариупольцев, после чего почётный караул произвел залп из автоматического оружия в честь погибших. Выступившие на митинге отметили доблесть земляков-интернационалистов, сражавшихся в Афганистане, и выразили сожаление, что ошибки политиков привели к новой войне, уже на территории Украины.

Митинг-реквием был завершён торжественным возложением цветов к памятнику. ?Позже ветеранов-афганцев пригласили на торжественный обед со ста фронтовыми граммами и кашей с полевой кухни.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»