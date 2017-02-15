Часы OMEGA – отличный способ произвести незабываемое первое впечатление

Есть часовые бренды, являющиеся синонимом эксклюзивного стиля, роскоши, достатка. Часы OMEGA – из тех, что заставляют прохожих оборачиваться и восхищаться. Для того чтобы стать «маркой совершенства», мануфактуре понадобилось более 100 лет упорного и кропотливого эксперимента «со временем». Богатейшие традиции швейцарского мастерства воплощены в поистине уникальных коллекциях:

Seamaster,

De Ville,

Specialities,

Constellation и т.д.

Такие черты, как лидерство, целеустремленность, настойчивость, жажда победы свойственны не только сильному полу, но и его «слабой» противоположности. Лучшие модели из дамских и мужских линеек Омега собраны в каталоге интернет-магазина Swiss-Watch. Путешествие во времени начинается с презентации: позвольте себе поддастся искушению – и хотя бы взглянуть на роскошь реплик ручной сборки.

OMEGA копия: рациональности свойственна индивидуальность

Наручные часы OMEGA не нуждаются в дополнительном представлении. Они встречаются не только в частных коллекциях. Быть в стиле Омега предпочитают «звезды» кино и шоу-бизнеса, монархи, президенты…

От момента разработки Omega 19-line (первого механизма для карманного хронометра) до полета на Луну прошло достаточно времени, чтобы убедиться в образцовом лидерстве марки. Это часы астронавтов, автомобилистов и мореплавателей – Омега обладает сертификатом морского хронометра и «на ура» справляется с самыми сложными задачами в вопросах пунктуальности.

Бренд узнаваем по дизайну: это массивные корпуса круглой и угловой геометрии из белой и желтой (позолоченной) стали. Талантливые часовщики не стали концентрироваться на однотипной инженерии. Мужским сериям на браслетах и кожаных ремешках свойственны:

износостойкость,

противоударность,

водонепроницаемость.

В Seamaster соединены автоматика и принцип кварцевого хода – это сверточные наручные хронометры. У часов Speedmaster, состоящих из 125 деталей, – отличная родословная: они побывали на Луне и служили навигатором в абсолютно новом пространственном измерении.

Дамская серия Constellation буквально «рождена» для красивых и утонченных. Серия была выпущена в честь 160-летнего юбилея мануфактуры и отличилась 12-ю камнями вместо числовых меток на циферблате.

Часы – лучший комплимент для делового человека.Часы с логотипом Омега – идентификатор престижа, почему же отказываться от права выбора?