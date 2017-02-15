В Донецкой области 12-летний ученик «заминировал» школу

Сегодня, 15 февраля, около 10:00 в Константиновке в правоохранительные органы сообщили о заминировании школы №3. Прибывшие на место происшествия силовики эвакуировали учеников и педагогов, оцепили территорию, но взрывчатки так и не нашли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, «минером» оказался 12-летний ученик другой школы. Таким образом он просто решил пошутить.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 259 ч. 1 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".