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Рубрика: Новости Донбасса
15-02-2017, 15:05
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В Донецкой области 12-летний ученик «заминировал» школу

Сегодня, 15 февраля, около 10:00 в Константиновке в правоохранительные органы сообщили о заминировании школы №3. Прибывшие на место происшествия силовики эвакуировали учеников и педагогов, оцепили территорию, но взрывчатки так и не нашли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, «минером» оказался 12-летний ученик другой школы. Таким образом он просто решил пошутить.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 259 ч. 1 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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