В Донецке захватили тренировочную базу «Шахтера»?

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что в Донецке члены ДНР захватили тренировочную базу футбольного клуба «Шахтер», который, напомним, сейчас играет и тренируется в Харькове.

Однако гендиректор ФК «Шахтер» Сергей Палкин опроверг эту информацию. «В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК "Шахтер" перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности», - написал он в социальных сетях.

По словам Палкина, на базе сейчас находятся только сотрудники, которые, как и прежде, поддерживают технические системы в рабочем состоянии. Все для того, чтобы футболисты «Шахтера», как только появится возможность, в кратчайшие сроки вернулись на базу.