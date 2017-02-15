Тука подтвердил остановку Алчевского металлургического завода

Как сообщалось ранее, вечером 13 февраля был вынужден остановить свою работу Алчевский металлургический завод. Дело в том, что из-за блокады железной дороги предприятие не получает сырье.

Эту информацию подтвердил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. На своей странице в Facebook он написал: «Итак, остановлена работа Алчевского меткомбината. Причина - отсутствие руды. Возможно, я бы тоже в восторге аплодировал, исходя из того, что собственниками являются российские компании… А тысячи рабочих, которые работают в этой отрасли, они не граждане Украины? А их семьи? А налоги вся эта отрасль в бюджет Украины не платит? Нет у меня восторга от этой новости. Нет...»