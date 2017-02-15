В Мариуполе открыли обновленный музей истории комбината им. Ильича

К 120-летию комбината имени Ильича в Мариуполе открыли обновленный музей истории предприятия. В помещении провели капитальный ремонт – и теперь двери музеи открыты для посетителей.

Работа «кипела» здесь с августа прошлого года. Отремонтировали не только выставочные залы, но и служебные помещения и фасад здания. Одновременно с ремонтными работами шло оформление залов, которых, кстати, теперь 12, а не 4, как было ранее. Была объявлена акция по сбору артефактов – и силами неравнодушных ильичевцев музей пополнился множеством интересных экспонатов. Здесь представлены материалы по истории структурных подразделений, спорту, культуре и городской жизни.

Общая стоимость работ – около 15 миллионов гривен. Еще миллион планируют потратить на ремонт двух танцевальных залов, обновление тепловых узлов и установку системы пожаротушения сцены.э

«Мы откроем обновленный музей славной истории комбината Ильича и распахнем его двери для всех мариупольцев. Я уверен, что это будет одним из любимых мест для посещения наших ветеранов, студентов, школьников, наших работников и всех жителей Мариуполя», - написал гендиректор комбината имени Ильича Юрий Зинченко.

Фото Николая Пожогина