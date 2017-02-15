ОБСЕ: из-за блокады может закрыться Енакиевский металлургический завод

Вслед за Алчевским комбинатом закрыться может и Енакиевский металлургический завод, который также расположен на подконтрольной ДНР территории. Об этом заявляет руководство предприятия.

Причина возможного закрытия – отсутствие сырья из-за блокады железной дороги. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

«В подконтрольном ДНР Енакиево (41 км северо-восточнее Донецка) директор металлургического комбината сообщил членам патруля Миссии о том, что в случае продолжения блокирования железнодорожного сообщения с неподконтрольными правительству районами две доменные печи комбината выйдут из строя в течение месяца... Закрытие комбината грозит потерей 15 000 рабочих мест в сталелитейной промышленности», - отмечает пресс-служба ОБСЕ.