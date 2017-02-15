Гройсман: Газ для населения не подорожает

На днях в СМИ появилась информация о том, что вскоре газ для населения может подорожать на 40%. Однако премьер-министр Владимир Гройсман опроверг эти слухи и подчеркнул: «голубое топливо» для украинцев не подорожает.

«Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для потребностей населения. А те, кто заявляет о возможном росте цен на 40%, должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение», - передает слова Гройсмана департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.