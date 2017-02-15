В Мариуполе откроется современный центр для бездомных животных

Вскоре в Мариуполе будет решена проблема бездомных животных. В Кальмиусском районе откроется современный центр, где братьев наших меньших будут чипировать и искать им хозяев.

Как рассказали представители власти, помещение для центра предоставляет мэрия, ранее оно принадлежало комбинату имени Ильича. Расположено оно по адресу Куйбышева, 1 в Кальмиусском районе.

Центр будет заниматься отловом животных, абсолютно бесплатно чипировать их и стерилизовать. Стоимость такого «комплекса услуг» для одного пса – около 400 гривен. В течение 10 дней питомцам будут искать новые заботливые руки и дом. Если хозяин для собаки не найдется, ее будут выпускать на улицу, но уже "социально адаптированной".

Данные центры успешно функционируют во многих городах Украины. Представители международного фонда «4 лапы» приехали в Мариуполь, чтобы поделиться своими знаниями и опытом, а также они помогут сэкономить городу 160 тысяч гривен.

В ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве, с апреля начнутся работы в помещении центра, а уже летом он откроет свои двери для бездомных животных и их новых «родителей».