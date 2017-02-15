В Мариуполе стая агрессивных собак держит в страхе всю улицу

Некоторое время назад на прием к мэру приходила жительница улицы Клары Цеткин в поселке Мирный. Одинокая пенсионерка пожаловалась Вадиму Бойченко, что кто-то увез ее собак, и попросила разобраться с этим вопросом. Городской голова выяснил: 8 псов увезли в питомник «Коммунальника», распоряжение дал председатель Кальмиусской райадминистрации Александр Царек.

А попросили об этом соседи женщины. По их словам, одинокая пожилая женщина, проживающая на этой улице в ветхом доме, прикармливает бездомных животных. Она уже приютила не менее 11 псов, которые держат в страхе жителей всех близлежащих домов. Агрессивные животные бросаются на взрослых и пугают детей, от их клыков пострадал уже не один человек. Сюда боятся заходить даже почтальоны, которые разносят газеты и уведомления.

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратилась одна из жертв стаи. Пострадавшей мариупольчанке после встречи с псами пришлось обращаться за помощью к медикам, сейчас она на больничном.

Таким образом, у каждого – своя правда. Пенсионерка требует вернуть собак, а вот местные жители против таких четвероногих «соседей».