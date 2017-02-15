Генпрокуратура займётся правомерностью многократного увеличения тарифов

Сегодня, 15 февраля, во время брифинга генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об инициированной доследственной проверке формирования тарифов Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Проверка НКРЭКУ будет проходить на предмет контроля тарифов на природный газ и на доставку газа на территорию Украины, а также на формирование цен на уголь.

Он подчеркнул, что располагает данными об использовании при закупке газа формулы «Баумгартен+»: «Мы закупаем газ по формуле "Баумгартен+". НАК "Нафтогаз" покупает газ у европейских фирм по цене "Баумгартен+" и доставляет в Украину. У меня есть заявления о том, что газ на самом деле не отходит от территории Украины на запад дальше, чем на 10 км от словацкой границы. Вопрос: за что платится 40 евро за доставку из Австрии в Украину. Поэтому мы намерены провести доследственную проверку».

Аналогичные вопросы и по закупке и формированию цен на уголь. Генеральный прокурор чётко говорит об этом: «Я на прошлой неделе дал распоряжение провести доследственную проверку материалов о формировании тарифов с так называемым "Роттердам +" в национальной комиссии регулирования энергетики. Я, в конце концов, по должности обязан установить истину, действительно ли уголь закупается в Украине по так называемой формуле «Роттердам+».

Представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что в нескольких областях Украины было установлено резкое завышение тарифов для населения, с использованием различных схем: включение в стоимость тарифов автоматизации платёжек – «и за это каждый человек платил в своём тарифе миллионные средства»; включение в тариф специальной надбавки на техническое переоснащение с установленным нецелевым использованием 172 миллионов гривен; «но подозреваем: 1,5 миллиарда, которые должны были идти на техническое переоснащение, но шли через "прокладки", выведение средств».

Поэтому Луценко заявил: «Аналогичные вещи происходят в других областях, где уголь для отопления стоит втрое дороже, чем на рынке. Уважаемые коллеги, задачу на этот год формулирую достаточно ясно. Для центрального аппарата - провести доследственную проверку НКРЭ, на предмет того, как они контролируют тарифы».

Кроме того, по словам генпрокурора, на атомных станциях установленная специальная надбавка не была использована на техническое переоснащение, а пошла на иные цели, и речь здесь идёт о миллиардах гривен…

Таких фактов набралось множество…

В случае если результаты доследственной проверки будут негативными, Луценко пообещал инициирование ГПУ уголовного производства.